Ротацию ВСУ сорвали в Сумской области

Подпольщик Лебедев: в Сумской области ударили по складам и сорвали ротацию ВСУ

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские войска нанесли удары по городу Белополье и поселку Краснополье в Сумской области. Они уничтожили военные склады и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» подпольщик Сергей Лебедев.

«Удар пришелся в здание пустующего детского сада [в Краснополье], который под свои нужды реквизировали бандеровцы. <…> В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных», — сказал он.

По информации подпольщика, ни один мирный житель Краснополья не пострадал. Кроме удара по импровизированному складу в этом поселке поразили группу из 30 военных и сорвали ротацию оставшихся подразделений противника.

В ДНР российские силы взяли под контроль село Старомайорское, сообщило Минобороны. Боевые потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» за сутки оценили в 140 военнослужащих.

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