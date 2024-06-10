Подпольщик Лебедев: в Сумской области ударили по складам и сорвали ротацию ВСУ

Российские войска нанесли удары по городу Белополье и поселку Краснополье в Сумской области. Они уничтожили военные склады и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» подпольщик Сергей Лебедев.

«Удар пришелся в здание пустующего детского сада [в Краснополье], который под свои нужды реквизировали бандеровцы. <…> В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных», — сказал он.

По информации подпольщика, ни один мирный житель Краснополья не пострадал. Кроме удара по импровизированному складу в этом поселке поразили группу из 30 военных и сорвали ротацию оставшихся подразделений противника.

В ДНР российские силы взяли под контроль село Старомайорское, сообщило Минобороны. Боевые потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» за сутки оценили в 140 военнослужащих.