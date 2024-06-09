Серия взрывов прогремела в Миргороде Полтавской области
Взрывы прогремели в Миргороде после объявления воздушной тревоги
Несколько взрывов прогремели в Миргороде Полтавской области после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели».
По данным главы подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации области Филиппа Пронина, воздушную атаку в регионе в воскресенье, 9 июня, объявляли три раза.
На территории Миргорода находится военный аэродром Воздушных сил Украины. В середине мая об ударах по воздушной гавани сообщил координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
Он пояснил, что украинские военные используют аэродром для отправки самолетов, которые запускают снаряды по Белгороду и городам республик Донбасса. По его словам, там находилась база 831-й бригады тактической авиации ВСУ.