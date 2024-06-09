Взрывы прогремели в Одесской области

В Одесской области на фоне сигнала воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН .

«Одесская область — взрывы» — заявили авторы публикации.

Характер и точное местоположение взрывов неизвестны.

Российские военные регулярно наносят высокоточные удары по местам расположения техники, иностранных наемников и личного состава ВСУ, а также объектам связи, военного управления и военной промышленности в соседней стране.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что удары по гражданским объектам и жилым домам исключены.

Вечером в субботу, 8 июня, сильный взрыв произошел в Николаеве. Перед этим сирены тревоги звучали в Одесской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее несколько взрывов прогремело в Хмельницкой области Украины. Местные СМИ утверждали о пролетах крылатых ракет.