Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прозвучали в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове была слышна серия взрывов, сообщают наши корреспонденты», — указали журналисты.

Информацию о взрывах также подтвердила газета «Зеркало недели». В Харьковской области ранее объявляли воздушную тревогу.

В этот же день серию взрывов фиксировали в Полтавской области. На фоне сигнала тревоги взрывы прогремели в Миргороде. Глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации области Филипп Пронин рассказал, что в регионе воздушную атаку объявляли трижды.

Ранее украинские боевики обстреляли Херсонскую область. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, в результате удара по поселку Новая Маячка Алешкинского округа погиб местный житель 1998 года рождения. Из-за атаки также пострадала женщина, ее поместили в больницу.