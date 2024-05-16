Взрывы прогремели в Харькове | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 23:58 Взрывы прогремели в Харькове В Харькове прогремели взрывы, объявили воздушную тревогу Unsplash

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В Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения.

Помимо этого, воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

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Еще о мощном взрыве в Харькове также заявили 14 мая. Тогда глава городской администрации Игорь Терехов призвал местных жителей соблюдать правила безопасности. Прилет случился в Киевском районе на северо-востоке города.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в провале ВСУ в Харьковской области виноват весь мир. Ситуация на направлении очень серьезная, президент страны даже отменил визит в Испанию, чтобы отправиться в Харьков. По его словам, армия Украины недостаточно оснащена, потому что долго не могла получить пакет американской помощи.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил визит Зеленского в Харьков как прощальный. Он задал риторический вопрос главе Украины — «Монетку кинул в воду?».