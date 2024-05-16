«Прощальный визит». Медведев охарактеризовал поездку Зеленского в Харьков | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 20:29 «Прощальный визит». Медведев охарактеризовал поездку Зеленского в Харьков Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом РИА «Новости»

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Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал посещение главой украинского государства второго по величине города страны «сильным ходом».

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«Прощальный визит. Монетку кинул в воду?» — написал Медведев.

Также российский политик в своем сообщении разместил документальную фотографию с телом повешенного итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, которая, по-видимому, призвана проиллюстрировать еще один вопрос, который задал Медведев: «Или так хочет?»

Ранее Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. Он признал, что это направление остается крайне сложным.