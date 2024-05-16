«Весь мир». Зеленский назвал виновных в провале ВСУ под Харьковом | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 20:54 «Весь мир». Зеленский назвал виновных в провале ВСУ под Харьковом Зеленский: в провале ВСУ под Харьковом виноват весь мир РИА «Новости»

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В провале ВСУ у Харькова виноват весь мир. Об этом в интервью ABC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это вина всего мира», — сказал он, комментируя неспособность ВСУ сдержать наступление ВС России на этом направлении.

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Ситуация оказалась настолько серьезной, что Зеленскому пришлось отменить запланированную поездку в Испанию и приехать в этот второй по величине украинский город, отметили авторы статьи.

«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков», — заявил глава украинского государства.

Он также отметил, что украинская армия недостаточно оснащена из-за того, что в течение многих месяцев не могла получить пакет военной помощи от США.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал визит Зеленского в Харьков «прощальным».

В четверг, 16 мая Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. Он признал, что это направление остается крайне сложным.