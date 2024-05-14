Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Харькова | 360°

Мир 14 мая 2024, 07:09 Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Харькова Мэр Терехов: в Киевском районе Харькова прогремел взрыв

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В Киевском районе Харькова утром 14 мая прогремел взрыв. Глава городской администрации Игорь Терехов в своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать осторожность.

«В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем — удар был по Харькову или по его окрестностям. Будьте осторожны!» — заявил он.

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Около 06:30 Терехов уточнил, что прилет произошел в Киевском районе на северо-востоке Харькова. Специалисты, по его словам, обследуют место удара.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 04:18. Об опасности ударов предупредили также жителей Сумской, Днепропетровской, Полтавской областей и контролируемой Украиной части ДНР.

Громкие звуки слышали ночью в Черкасской области. Взрывы произошли в городе Умань в 186 километрах к западу от административного центра региона.