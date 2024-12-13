Взрывы прогремели в Буче на Украине

ТСН сообщил о взрывах в Буче Киевской области Украины

В Буче Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Буча/район (Киевская область) — взрывы», — написали тележурналисты.

Они не привели других подробностей произошедшего. Информации о последствиях взрывов и пострадавших также в публикации нет.

Вооруженные силы России ударили в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где обучают украинских летчиков, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Взрывы прозвучали после полуночи 13 декабря.

Жители Одесской области, Харькова, Кременчуга и Ивано-Франковска тоже слышали звуки взрывов. ВС России атаковали порт в Одессе.

На Украине 13 декабря начался массированный ракетный обстрел, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Атака началась примерно в 05:00 по московскому времени, военные использовали свыше 120 снарядов.