Рогов заявил о начале массированного ракетного обстрела по Украине

На Украине начался массированный ракетный удар. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

По его данным, обстрел начался примерно в 05:00 по московскому времени. При ударе использовали более 120 боеприпасов. Целями стали объекты критической инфраструктуры в государстве.

Как сообщило издание Страна.ua, взрывы раздались в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации показала, что по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по порту в Одессе. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Он также отметил, что в городе звучат сирены воздушной тревоги.