По закрытому аэродрому в Киеве нанесли удар
Подпольщик Лебедев: удар нанесли по аэродрому в Киеве, где обучают летчиков ВСУ
Российские бойцы нанесли удар в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где, предположительно, обучают украинских летчиков. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
По его словам, удары произошли после полуночи. Взрыв случился со стороны Жулян. В этой же местности расположен аэродром Авиационного Университета.
«Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады», — объяснил Лебедев.
Также в том районе расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский». Рядом с ней промзона с производственными цехами и склады.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по химическому производству в Павлограде, инфраструктуре ВСУ в Киевской области и аэродрому в Полтавской области. Также ВС России атаковали объекты энергетики, оборонной промышленности и связи на Украине.