Подпольщик Лебедев: удар нанесли по аэродрому в Киеве, где обучают летчиков ВСУ

Российские бойцы нанесли удар в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где, предположительно, обучают украинских летчиков. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, удары произошли после полуночи. Взрыв случился со стороны Жулян. В этой же местности расположен аэродром Авиационного Университета.

«Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады», — объяснил Лебедев.

Также в том районе расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский». Рядом с ней промзона с производственными цехами и склады.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по химическому производству в Павлограде, инфраструктуре ВСУ в Киевской области и аэродрому в Полтавской области. Также ВС России атаковали объекты энергетики, оборонной промышленности и связи на Украине.