Российские военные ударили по порту в Одессе

Подпольщик Лебедев заявил об ударе ВС России по порту в Одессе

Российские военные нанесли удар по порту в Одессе. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт», — сказал он.

До этого одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что в городе были взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным министерства цифровой трансформации страны, сирены тревоги звучали по всей территории Украины.

Верховная рада в Telegram-канале также сообщила о массированной атаке. Депутаты призвали «соблюдать информационную тишину».

Ранее Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили в направлении закрытого киевского аэродрома, где, по неуточненным данным, могут обучать летчиков ВСУ.

Он отметил, что взрыв со стороны Жулян прогремел ночью. На этой территории также расположена железнодорожная станция «Киев-Волынский», складские помещения и промзона с производственными цехами.