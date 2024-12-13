Взрывы прогремели в Одесской области

Взрывы прозвучали в Одесской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По его данным, взрывы также прогремели в Харькове, Кременчуге и Ивано-Франковске.

«В Харькове слышны взрывы. <…> По предварительной информации — удары пришлись по близкому пригороду», — отметил ТСН.

Ранее на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели не менее 268 взрывов, в результате пострадали несколько объектов инфраструктуры. Эту информацию подтвердил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров. Какие именно объекты получили повреждения, он не уточнил.

В ночь на 13 декабря украинские боевики атаковали с помощью БПЛА Белгородскую область. Один из дронов ранил жителя в селе Красная Нива — мужчина получил множественные осколочные ранения рук и головы. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.