Взрыв произошел в Кривом Роге | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 18:17 Взрыв произошел в Кривом Роге «Суспiльне»: в Кривом Роге прогремел взрыв Unsplash

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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. О пострадавших информации не поступало, сообщил Telegram-канал «Суспiльне».

«В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности», — написали авторы заметки.

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Ранее несколько взрывов прогремело в Харькове. Также воздушная тревога прозвучала для жителей Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.

Минувшей ночью российские войска атаковали логистические центры ВСУ под Одессой. По информации инсайдера из силовых структур, бойцы поразили несколько военных объектов украинской армии. Этой же ночью военные разнесли склады со взрывчаткой и ракетным топливом на Павлоградском химзаводе в Днепропетровской области.