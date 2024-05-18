Военные поразили украинские логистические центры под Одессой | 360°

18 мая 2024, 12:01
Военные поразили украинские логистические центры под Одессой
ТАСС: войска ударили по логистическим центрам ВСУ в Одесской области
ВС России атаковали в ночь на 18 мая логистические центры ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил ТАСС.
Источник издания в силовых структурах рассказал, что войска успешно поразили военные объекты украинской армии.
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Этой же ночью войска ударили по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. На этом объекте военные хранили взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.
Украинские силовики оцепили поселок Южный и район предприятия, а также начали проводить поквартирные обходы. Около завода находится полигон Национальной гвардии, добавил подпольщик.
Ранее информацию о пожаре в Одесской области подтвердила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, а также мэр города Геннадий Труханов. По его словам, прогремело четыре взрыва.
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