Войска поразили в Павлограде склады химзавода с твердым ракетным топливом | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 08:19 Войска поразили в Павлограде склады химзавода с твердым ракетным топливом Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военным объектам в Павлограде РИА «Новости»

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Российские военные атаковали склады Павлоградского химического завода в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что ВС России поразили военные объекты в ночь на 18 мая.

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«Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов. Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо», — указал подпольщик.

Лебедев добавил, что район завода и поселок Южный оцепили. Представители украинских военкоматов проводят поквартирный обход и задерживают мужчин для прохождения медкомиссии для мобилизации. По словам подпольщика, рядом с заводом располагается полигон Национальной гвардии Украины, на котором хранится тяжелое вооружение.

Ранее ВС России использовали в зоне СВО аналог тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». С помощью орудия войска атаковали боевиков ВСУ.