Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на российских условиях

Украина будет вынуждена пойти на мирную сделку на условиях России. Об этом со ссылкой на данные западных аналитиков из Международной кризисной группы сообщило издание Newsweek .

«Если США сократят свою помощь, Европе придется восполнять пробелы, ей еще предстоит пройти немалый путь в этом нелегком процессе», — написали авторы материала.

Украина и ее западные покровители должны быстро решать проблемы. Иначе у республики «не останется другого выбора», кроме как заключить сделку на российских условиях, отметили в статье.

Страна продолжит терять территории, если Украина не адаптируется к новым условиям.

Украина отказывается идти на мирные переговоры с Россией, хотя масштабы потерь ВСУ на поле боя поражают даже Запад. До рядовых солдат и офицеров армии помощь от других стран в виде боеприпасов, оружия и обмундирования практически не доходит.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли, его рейтинги стремительно падают, а в стране ходят слухи о возможном перевороте. Военный обозреватель Виктор Баранец назвал «просроченного» Зеленского бедой для украинцев.