Военный обозреватель Баранец: «просроченный» Зеленский стал бедой для украинцев

Срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он считает, что все еще является главой государства. Для простых украинцев — это настоящая беда, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой.

Россия не признала легитимность Зеленского. Но для киевского режима «бандитские правила игры в большую политику» — привычное дело. Как подчеркнул военный эксперт, чтобы оставить свою власть, Зеленский согласился быть «просроченным» президентом Украины.

Для простого украинского народа, который сейчас выживает, страшно не хочет отправлять своих сыновей и дочерей на фронт, которому осточертел [конфликт], Зеленский превращается в некое пугало в беду, горе нации. У Зеленского есть послушная Рада, прихвостни: юристы, министры, которые согласились оставить его при власти.

По мнению Баранца, «просроченный» президент — это самая большая бомба, заложенная и под нынешнюю, и под будущую историю Украины.

«Это горе, это беда, это война, это кровь», — подчеркнул он.

Большая могила

Военный обозреватель оценил и разговоры о строительстве подземного города в Харькове. Баранец отметил, что вряд ли кто-то из западных инвесторов захочет вкладываться в такой проект, ведь он не принесет никакой прибыли.

«Я думаю, превратится в такую большую братскую могилу», — сказал эксперт о возможном подземном центре.

Владимир Путин объяснил, кто является легитимной властью на Украине. После истечения срока полномочий Зеленского ей остались Верховная рада и ее спикер.