Потери Вооруженных сил Украины на фронте поражают своими масштабами. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X .

«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал он.

Журналист обратил внимание, что западные СМИ по сути поддерживают политику умалчивания данных о потерях — они никак не противодействуют этому. Украина пытается скрыть, что действительно происходит в зоне спецоперации.

Потери украинских военных просто катастрофические, говорил ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. До рядовых солдат и офицеров ВСУ западная помощь — боеприпасы, оружие, обмундирование — практически не доходит.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли и его рейтинги стремительно падают. В стране ходят слухи о возможном перевороте.