Украинские ученые отправились изучать Антарктиду. Цена путешествия — более 11 миллионов долларов из казны страны-банкрота, которая постоянно рассказывает о нехватке средств на зарплаты и пенсии, военное обмундирование и снаряды. Едва ли научные изыскания так необходимы сейчас. Скорее всего, это очередная схема распила государственных денег.

Украинские исследования в Антарктике Более 11 с половиной миллионов долларов Украина выделила из бюджета для изысканий в Антарктике. Деньги получит Национальный антарктический научный центр, а сама экспедиция стартует на украинском научно-исследовательском ледоколе «Ноосфера», сообщил сайт Prozorro. Перечень закупок для экспедиции среди прочего содержит более 300 бутылок красного, белого и игристого вина, четыре килограмма красной икры, почти 50 килограммов различного шоколада, пять наборов профессиональных дротиков для игры в дартс. Известно, что судно впервые вышло исследовать Антарктику под украинским флагом в январе 2022-го — тогда экспедиция обошлась бюджету в полтора миллиона долларов. Путешествие в прошлом году стоило уже 11,7 миллиона.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дикий ученый Украинский Национальный антарктический научный центр возглавляет довольно одиозная личность — Евгений Дикий. По собственным рассказам, он уже в 15 лет участвовал в «национально-освободительном движении»: был членом украинской Хельсинскской группы и даже создал Союз независимой украинской молодежи. Дикий уверяет, что в 1995 году, во время первой чеченской войны, «волонтерил» на стороне сепаратистов. Причем в то же время он очно учился на биологическом факультете Киевского университета имени Т. Г. Шевченко. После вуза и аспирантуры занимался экологией, стажировался в Скандинавии и Германии.

Фото: Евгений Дикий (крайний справа) на церемонии гашения почтовой марки «200 лет со дня открытия Антарктиды», Киев, 2020 год. Yevhen Kotenko / Global Look Press

Участвовал в Оранжевой революции в 2004-м и в последнем Майдане. Когда начались волнения в Донбассе, Дикий уже в мае пошел воевать добровольцем. Разумеется, не рядовым: служил командиром роты батальона «Айдар»*, чьи бойцы «прославились», добивая раненых противников в Луганской области летом 2014 года. После демобилизации из-за «боевой травмы» Дикий получил медали «За воинскую доблесть» и «Защитнику Отечества», а также орден «За мужество» III степени и вновь занялся научной работой. Злые языки говорят, что с помощью друзей во власти он с августа 2019-го стал директором Национального антарктического научного центра.

Интересно Украинский парламент в августе 1992 года одобрил присоединение страны к Антарктическому договору. Он поощряет научные исследования и сотрудничество в интересах всего человечества, запрещает использование в Антарктиде ядерного оружия и захоронение радиоактивных материалов. В октябре 1993-го в составе Академии наук Украины появился Центр антарктических исследований. Украинский парламент в августе 1992 года одобрил присоединение страны к Антарктическому договору. Он поощряет научные исследования и сотрудничество в интересах всего человечества, запрещает использование в Антарктиде ядерного оружия и захоронение радиоактивных материалов. В октябре 1993-го в составе Академии наук Украины появился Центр антарктических исследований.

Научные изыскания не мешают Дикому периодически выступать в украинской прессе и на телевидении, предрекая скорую победу ВСУ. Последний раз он стращал всех, кто отказывается идти на фронт, и обещал, что с уклонистами разберутся сами военные — отнюдь не правовыми методами.

Фото: Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, Киев, 2022 год. Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Украинская «Ноосфера» Научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» построили в 1990 году для Британской антарктической службы, изначально он назывался James Clark Ross, в честь знаменитого моряка и полярного исследователя Джеймса Кларка Росса. Впервые украинцы прокатились на судне в 1996 году: оно доставило первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию «Академик Вернадский». Она, кстати, тоже с британского «плеча» — ранее звалась Faraday, но в 1996 году Украина получила ее за символическую цену в один фунт стерлингов. Купить так же дешево ледокол не получилось. За подержанную посудину украинская казна летом 2021 года выплатила пять миллионов долларов. В свой первый рейс в Антарктику под именем «Ноосфера» судно отбыло из Одессы в феврале 2022-го. В экипаже значился лишь один украинец — капитан, а три механика были из Латвии и Великобритании.

Фото: Научно-исследовательский ледокол RRS James Clark Ross в Одесском морском порту, 5 октября 2021 года. Yulii Zozulia / Global Look Press

Одни умирают, другие богатеют Похоже, Дикий, который не стесняется сейчас брать у государства миллионы долларов, — отличная иллюстрация поговорки «Кому война, кому мать родна», отметил в разговоре с 360.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. «Ситуация на фронте у ВСУ сейчас достаточно критичная, учитывая, как работает наша группировка „Север“ на Харьковском направлении и какие боевые действия идут на Запорожском направлении. Потери украинских военных просто катастрофические», — напомнил Самонкин. Он добавил, что до рядовых солдат и офицеров ВСУ западная помощь — боеприпасы, оружие, обмундирование — практически не доходит. Единственное, что хоть как-то может гарантировать жизнь участвующим в боях украинцам, — настроиться на частоту «Волга» и сдаваться в плен.

Пока на фронте дела идут не очень хорошо, много солдат гибнут, генералитет и руководители «замечательных» добровольческих батальонов, которые когда-то спонсировали цветную революцию за счет украинского олигархата, по-прежнему живут на широкую ногу. Юрий Самонкин

Эта тенденция отчетлива видна: местный киевский истеблишмент стремительно богатеет на фоне трагедии украинского народа, указал политолог. Поэтому очередной проект в Антарктике больше похож на распил денег якобы под благородные цели. «Они используют эти средства не для того, чтобы выводить Украину на какие-то серьезные международные позиции, а конкретно для собственного обогащения. Запад будет этим шагом недоволен: кулачком погрозит, скажет: „Когда вы победите коррупцию, тогда мы вас возьмем в НАТО и Евросоюз!“ Но повлиять ни на что не смогут», — заверил Самонкин. Способ окончательно победить украинскую коррупцию коллективный Запад ищет еще со времен Евромайдана 2013 года. Единственным рычагом влияния может стать сокращение военной помощи в преддверии президентских выборов в США, подытожил собеседник 360.ru.

* Организация внесена в реестр террористов и экстремистов и запрещена на территории России.