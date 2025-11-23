Второй украинский беспилотник сбили около Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали второй беспилотник за ночь, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 06:22.

До этого средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в 03:32.

Предыдущей ночью российские военные сбили 69 беспилотников над регионами, большинство над Саратовской, Самарской и Ростовской областями, а также Крымом.

Несколько дронов засекли в Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях. Жертвами при атаке на объект топливно-энергетического комплекса стали два мирных жителя.

Утром в субботу в Пензенской области сняли режим беспилотной опасности, ограничения продолжались в течение шести часов. Ради безопасности пассажиров в местном аэропорту вводили план «Ковер».