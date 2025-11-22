Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов самолетного типа перехватили и уничтожили над Ростовский областью — 16. По 15 БПЛА противника сбили над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом.

Еще по три беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской и Курской областей. Два перехватили в Воронежской области, по одному — в Белгородской и Брянской.

Ранее стало известно, что больше 10 взрывов прогремели над Рязанью при атаке дронов ВСУ. Местные жители слышали их в разных частях города. Обошлось без пострадавших.