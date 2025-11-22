При атаке украинских БПЛА на Самарскую область погибли два человека

При атаке БПЛА ВСУ в Самарской области погибли два человека

В результате атак украинских дронов на объекты топливно-энергетического комплекса в Самарской области погибли два человека. Об этом в мессенджере Max сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силы ПВО атаку отразили», — написал он.

Федорищев добавил, что в Сызрани после падения БПЛА погибли два человека и еще двое пострадали, им оказали медицинскую помощь.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области окажет необходимую помощь, в том числе материальную», — заключил губернатор.

Минобороны утром 22 ноября рапортовало об уничтожении 69 украинских дронов за ночь, в том числе 15 — над Самарской областью.