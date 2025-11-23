Силы ПВО перехватили беспилотник на пути к Москве

Военные предотвратили атаку беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telеgram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил он.

Предыдущей ночью военные уничтожили 69 беспилотников над российскими регионами, большинство над Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Крымом. Несколько дронов засекли в Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях. При атаке на объект топливно-энергетического комплекса погибли два мирных жителя.

Утром 22 ноября режим беспилотной опасности сняли в Пензенской области, ограничения действовали в течение шести часов. Ради безопасности в местном аэропорту действовал план «Ковер».