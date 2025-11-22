В Пензенской области сняли режим беспилотной опасности

Утром 22 ноября в Пензенской области сняли введенный ранее режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен режим „Беспилотная опасность“», — написал он в 08:27 по московскому времени.

Часом ранее Мельниченко также сообщил об отмене временного запрета на использование воздушного пространства и плана «Ковер», который ввели в регионе ночью.

Ограничения действовали не менее шести часов.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. В Самарской области при атаке противника погибли два человека.