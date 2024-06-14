Технические специалисты украинской армии занялись разработкой новых штатных боеприпасов в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в соцсети «ВКонтакте» .

«На относительном удалении от ЛБС в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации», — написал он.

В планах: разработать осколочные, осколочно-фугасные бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы.

Марочко также добавил, что противник стягивает силы для контратакующих действий возле Волчанска. Украинское командование пытается укрепить фланги своей группировки на севере и юге от Часова Яра.

Ранее российские военные пресекли попытки контратак украинских боевиков под Волчанском, Купянском, а также в других населенных пунктах Харьковской области. В боях они ликвидировали лидера одного из националистических батальонов ВСУ. Кроме того, ВС России взяли пять опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации, выбив противника с удерживаемых позиций.