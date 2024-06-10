Лидера нацбатальона ВСУ ликвидировали в боях под Волчанском

«Страна»: лидера нацбатальона ВСУ Кохановского уничтожили в Харьковской области

Фото: РИА «Новости»

Лидера одного из националистических украинских батальонов ликвидировали в Харьковской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«На харьковском направлении погиб лидер „Добровольческого движения ОУН*“ Николай Кохановский», — уточнили авторы статьи.

По их словам, его уничтожили непосредственно на поле боя — «в окопе».

Кохановский был известным деятелем украинского националистического движения. В 2016 году его движение устроило рейд против дочерних организаций российских банков в Киеве. Так же он принимал участие в митингах против Минских соглашений в 2019 году. 

Ранее бойцы российской группировки войск «Север», действующей на Харьковском направлении, рассказали, что им удалось подавить активное сопротивление ВСУ. В результате обстановка на этом участке СВО стала значительно спокойнее.

Кроме того, появилось видео применения российской самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва». САУ выполнила задачу по огневому поражению противника в Харьковской области.

*ОУН — запрещенная в России националистическая украинская организация

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