ВСУ пытались совершить ряд контратак под Волчанском и Купянском

Офицер Марочко: ВС России пресекли попытки контратак ВСУ у Волчанска и Купянска

Фото: РИА «Новости»

Российские военные пресекли попытки контратак украинских боевиков под Волчанском, Купянском, а также в других населенных пунктах Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, за несколько суток Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские подразделения в Гоптовке, Глубоком, Волчанске и Липцах.

«Также направленные удары с последующими попытками продвижения были в районе Купянска», — подчеркнул офицер.

Однако успеха ВСУ не достигли. Российские войска не только пресекли работу противника, но и улучшили положение по переднему краю. В боях под Волчанском ликвидировали лидера одного из националистических батальонов ВСУ. Речь идет о главе «Добровольческого движения ОУН»* Николае Кохановском, которого уничтожили непосредственно на поле боя.

*ОУН — запрещенная в России националистическая украинская организация

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