Российские военные выбили украинских боевиков с занимаемых позиций. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров, его процитировало РИА «Новости» .

«Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами», — сказал он.

По его словам, подразделения группировки поразили семь украинских бригад, а также 18-ю бригаду нацгвардии в районах четырех населенных пунктов в зоне СВО.

Подразделения ВСУ потеряли до 570 боевиков, самоходную американскую артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

Противник пытался совершить ряд контратак на Харьковском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские военные пресекли работу боевиков ВСУ и улучшили положение по переднему краю.