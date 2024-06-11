Российские войска взяли пять опорных пунктов ВСУ в зоне СВО

Минобороны: группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Российские военные выбили украинских боевиков с занимаемых позиций. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров, его процитировало РИА «Новости».

«Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами», — сказал он.

По его словам, подразделения группировки поразили семь украинских бригад, а также 18-ю бригаду нацгвардии в районах четырех населенных пунктов в зоне СВО.

Подразделения ВСУ потеряли до 570 боевиков, самоходную американскую артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

Противник пытался совершить ряд контратак на Харьковском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские военные пресекли работу боевиков ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

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