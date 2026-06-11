Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны
Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны
Украинские власти ускорили вывоз промышленных предприятий из Краматорска на фоне приближения линии фронта. Об этом сообщил британский журнал Economist.
По данным издания, первые попытки переноса производств предпринимались еще в 2022 году, однако сейчас темпы заметно выросли. В июне власти также начали принудительную эвакуацию семей с детьми из города.
Одним из ключевых проектов стал перенос промышленного комплекса Краматорска в Перечин Закарпатской области. Речь идет прежде всего о металлообрабатывающих и машиностроительных предприятиях. В частности, Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) объявил о закрытии и переводе либо увольнении сотрудников.
По информации журнала, в Перечин уже перевезли более 3,5 тысячи работников. Реализация проекта сталкивается с трудностями: инфраструктура города не рассчитана на размещение крупных производств.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продвижении российских подразделений в направлении Славянска и Краматорска.