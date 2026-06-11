Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны

Украинские власти ускорили вывоз промышленных предприятий из Краматорска на фоне приближения линии фронта. Об этом сообщил британский журнал Economist .

По данным издания, первые попытки переноса производств предпринимались еще в 2022 году, однако сейчас темпы заметно выросли. В июне власти также начали принудительную эвакуацию семей с детьми из города.

Одним из ключевых проектов стал перенос промышленного комплекса Краматорска в Перечин Закарпатской области. Речь идет прежде всего о металлообрабатывающих и машиностроительных предприятиях. В частности, Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) объявил о закрытии и переводе либо увольнении сотрудников.

По информации журнала, в Перечин уже перевезли более 3,5 тысячи работников. Реализация проекта сталкивается с трудностями: инфраструктура города не рассчитана на размещение крупных производств.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продвижении российских подразделений в направлении Славянска и Краматорска.