Старокраматорский машиностроительный завод эвакуируют из Краматорска. На предприятии изготавливают стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ, сообщило Минобороны России в телеграм-канале .

Из города уже вывезли основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения, сейчас в экстренном режиме готовится эвакуация Старокраматорского машиностроительного завода и Новокраматорского машиностроительного завода, специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ, а также завода «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок.

В ведомстве отметили, что несмотря на бравурные высказывания киевского режима, идет подготовка к потере Краматорска, Константиновки, а потом и всей Славянско-Краматорской агломерации.

За прошедшие сутки в Константиновке Южная группировка войск освободила 117 зданий. Расстояние от этого населенного пункта до Дружковки около 20 километров, до Краматорска — менее 40. Такие темпы продвижения «южан» вынудили киевские власти перевозить производство из Краматорска.