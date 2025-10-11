Президент Украины Владимир Зеленский приступил к реализации тактики выжженной земли по аналогии с директивой нацистского лидера Адольфа Гитлера об уничтожении инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса стал первым шагом на этом пути.

«Я неоднократно писал, что Зеленский закончит повторением идеи Гитлера с директивой выжженной земли — уничтожения инфраструктуры рейха, чтобы не досталась врагу. Начало положено подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса», — отметил он.

Минобороны России 9 октября сообщило, что ВСУ при отступлении с захваченных ими территорий в ДНР подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в районе населенного пункта Русин Яр. В ведомстве констатировали, что таким образом боевики пытаются замедлить темпы наступления российских сил.