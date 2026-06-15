Киев эвакуирует пять заводов из Славянска из-за наступления войск России

Продвижение российских войск в Константиновке заставило власти Киева подготовить план эвакуации пяти заводов из Славянска и Дружковки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, речь идет о переброске в западные районы Украины Славянского завода тяжелого машиностроения, завода строительных машин, а также производства «Зевс-керамика» и машиностроительного завода, где ремонтировали вооружения и военную технику украинских боевиков.

Также под эвакуацию подпадут мощности НИИ высоких напряжений, чьи сотрудники занимались сборкой беспилотников.

«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В минувшее воскресенье, 14 июня, министерство объявило об освобождении 117 зданий в Константиновке бойцами Южной группировки войск. Город находится в 20 километрах от Дружковки, входящей в Славянско-Краматорскую агломерацию.