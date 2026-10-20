Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролета БПЛА над Польшей в Литву

Власти Украины обязаны дать разъяснения после пролета беспилотника над территорией Польши, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Об этом сообщил ТАСС .

«Независимо от результатов этого расследования, я хочу очень четко заявить, что Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия польского государства», — отметил глава польского кабмина.

Он подчеркнул, что эта позиция остается неизменной, независимо от того, кто отдал приказ.

По словам Туска, в Варшаву на переговоры в связи с произошедшим прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Ранее глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что вызвавший воздушную тревогу беспилотник участвовал в налете ВСУ на Санкт-Петербург.

Украинский БПЛА 18 октября пролетел через территорию Польши и взорвался над Литвой. Его обломки упали на автомобиль, водитель не пострадал.