Российские инженеры создали робота-амфибию для доставки грузов на передовую

Инженеры учебного центра бригады «Север» доработали наземный робототехнический комплекс «Курьер», превратив его в платформу, способную передвигаться не только по суше, но и по воде. Робот уже использовали для доставки грузов в зоне боевых действий, рассказал «РИА Новости» руководитель центра с позывным Хорон.

Для работы на воде специалисты изменили конструкцию комплекса. На машину установили плавучие элементы, после чего провели испытания на устойчивость и плавучесть. Робот также получил оборудование для движения по воде и доработанную систему управления.

«Она подъезжает, ей не надо останавливаться, когда водная преграда какая-то, она прям спускается на нее, переплывает и дальше продолжает движение», — сказал Хорон.

По его словам, такая возможность позволяет использовать робот там, где традиционная наземная техника сталкивается с естественными препятствиями. После выхода на противоположный берег машина продолжает движение и может доставить груз к месту назначения.

Разработчики рассчитывают использовать амфибийную версию «Курьера» для снабжения передовых позиций. В частности, робот может перевозить необходимые подразделениям грузы, не требуя отдельной переправы или остановки перед водоемом.

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