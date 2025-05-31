ВСУ стали отводить технику от Юнаковки вглубь Сумской области

Mash: ВСУ уводят технику от Юнаковки вглубь Сумской области после ударов России

Украинские военные выводят технику из Юнаковки, направляя ее в глубь Сумской области, к Киянице и Хотеню. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Это связано с наступлением российских войск и тяжелым положением украинской армии на приграничье южнее Курской области», — уточнили авторы публикации.

По данным Mash, в Юнаковке украинские военные с трудом сдерживают наступление, чтобы выиграть время и подготовить новые оборонительные линии перед Сумами. Основное оружие — минометы. Только за сутки по району Теткино выпустили более сотни мин калибра 82 и 120 миллиметра.

Ежедневно вдоль линии фронта происходит до 300 обстрелов. В основном используются самоходные минометы, такие как Д-30 и «Василек».

Ранее власти Сумской области на севере Украины из-за продвижения российских военных увеличили зону обязательной эвакуации на 11 населенных пунктов. Сумская область граничит с Брянской областями, Белгородской и Курской областями России.

Несколько дней назад командование ВСУ перебросило на сумское направление до девяти воинских соединений.