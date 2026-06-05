Путин заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны для Европы

Украинские войска усилили атаки на Запорожскую АЭС, невзирая на возможные последствия. Поддерживающим киевский режим европейским политикам следует задуматься о своей безопасности, ведь повреждение объекта может сказаться на них. Президент России Владимир Путин заявил об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции, либо в последнее время совсем уже голову потеряли — нанесли удар прямо по реактору. Слава богу, никаких существенных последствий не было», — сказал он.

Путин предупредил о серьезных последствиях таких провокаций. На предприятии, по его словам, хранятся отработанное топливо и другие вещества. Если Вооруженные силы Украины повредят емкости, пострадает Европа, поддержавшая боевиков.

«Вопрос очень серьезный — куда ветер подует. Совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может, в Европу подует», — заявил президент.

Он призвал европейцев, которые поощряют любые действия киевского режима, задуматься о собственной безопасности. Путин напомнил, что об этом уже говорил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее о тяжелых последствиях ударов по ЗАЭС предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на угрозу ядерной безопасности.