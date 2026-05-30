ВСУ атаковали машинный зал энергоблока ЗАЭС в нескольких метрах от реактора

Место попадания беспилотника ВСУ находится в машинном зале энергоблока № 6 Запорожской АЭС в нескольких метрах от реактора. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ее цитирует ТАСС .

«Близко. Буквально несколько метров», — отметила Яшина.

Днем 30 мая украинский БПЛА взорвался у здания машинного зала блока № 6 ЗАЭС и пробил стену. Управление шло по оптоволоконному кабелю, поэтому возможность случайного попадания исключена, подчеркнул генеральный директор Росатома Лихачев, комментируя инцидент.

Он сообщил, что это первая в истории целенаправленная атака на основное оборудование атомной станции и обратил внимание на то, что подобные действия опасны для всего мира.