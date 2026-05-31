«Игра с огнем». Гросси сделал жесткое заявление после атаки на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил тревогу из-за налета беспилотника на Запорожскую АЭС. Ранее руководство станции сообщило международным наблюдателям, что дрон пробил стену машинного зала шестого энергоблока, позицию Гросси пресс-служба МАГАТЭ опубликовала в Х .

Глава организации заметил, что подобные действия напрямую нарушают пять главных принципов защиты ЗАЭС и семь ключевых столпов ядерной безопасности. Эти международные правила строго запрещают любые нападения как на саму станцию, так и на объекты на прилегающей к ней территории.

«Атаки на ядерные объекты — это игра с огнем», — констатировал руководитель агентства.

Инспекторы МАГАТЭ, которые постоянно дежурят на станции, попросили немедленно пустить их в машинный зал, они хотят оценить уровень повреждений. В организации заметили, что речь идет о первом с весны 2024 года падении беспилотника на территории ЗАЭС.

В агентстве также пообещали обновить информацию, как только наблюдатели осмотрят место взрыва.

Украинский дрон 30 мая пробил стену машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. Беспилотник управлялся по оптоволокну. Его детонация не повредила оборудование, расположенное в зале.