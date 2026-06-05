Три человека пострадали при ударе ВСУ по Запорожской АЭС

При ударе ВСУ по Запорожской АЭС пострадали три инженера. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Пострадали трое наших инженеров, два из них в тяжелом состоянии», — сообщил Лихачев.

Пострадавшие были сотрудниками Росатома и восстанавливали станцию. Лихачев отметил, что это ВСУ ударили по станции, несмотря на объявленный 5 июня режим тишины.

Временное прекращение огня объявили с 06:00 пятницы, оно должно продлиться до 23 июня. Этот период тишины необходим для ремонта линий электропередачи «Днепровская», идущих к атомной электростанции.

На станции также сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников во время ремонта ЛЭП пострадали пятеро военнослужащих.