Нарушившие режим тишины украинские войска начали действовать, как серийный убийца, готовый на все, чтобы увеличить количество жертв. С таким заявлением после удара по Запорожской атомной электростанции выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что всем очевидно: киевский режим задумался об организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба, осознав свое безвыходное положение.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что западные спонсоры киевского режима даже не пытаются его остановить, закрывая глаза на провокации против крупнейшей атомной электростанции в Европе.

«До большой беды остается буквально один шаг, но западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что отсидеться в стороне в случае ядерной катастрофы у них не получится», — предупредила Захарова.

Представитель МИД призвала международное сообщество всерьез отнестись к ядерным угрозам Украины, которые страна перестала прикрывать, и не допустить попадания в руки киевского режима ядерного оружия.

Об ударе украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции в пятницу, 5 июня, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что ранения получили трое инженеров госкорпорации, которые занимались восстановлением станции во время объявленного режима тишины.