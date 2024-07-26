Подпольщик Лебедев: ВСУ могут применить химоружие при отступлении в Донбассе

При отступлении украинские боевики способны применить отравляющие вещества. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВСУ собираются применять химические вещества в боевых условиях. Первым делом, вероятнее всего, на Донбассе и в Харьковской области», — сообщил собеседник агентства.

Если боевики будут отступать, то они попытаются уничтожить оставленные населенные пунктов. Несколько недель назад, добавил Лебедев, две машины с иностранными номерами и надписями РБХЗ ехали в сторону Херсонской области из Николаева.

Все чаще поступают сообщения, признал подпольщик, об отравлениях химическими веществами на Украине. Причем страдают как местные жители, так и военные. Были зафиксированы несколько странных случаев, когда боевики получали ожоги гортани и рук, а на их теле появлялась сыпь.

«Во внутренних сообщениях подполья часто проходит информация, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над Россией», — написали авторы материала со ссылкой на слова Лебедева.

ВСУ неоднократно уличали в применении химического оружия и системном использовании отравляющих веществ. Минобороны фиксировало многочисленные случаи применения украинскими военными раздражающего вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном.

Ранее ВСУ сбросили боеприпас с токсичным веществом на советника главы ДНР Яна Гагина. Мужчина получил глубокие химожоги «до мяса». До этого боевики применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области.