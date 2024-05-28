Использование украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками стало системным с молчаливого согласия США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова привели в пресс-службе Минобороны.

Ведомство зафиксировало многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном.

«Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск», — подчеркнул Кириллов.

Если хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорацетофенон внесли в Конвенцию о запрещении химоружия.

Военный обозреватель Геннадий Алехин ранее заявил о применении со стороны ВСУ химического оружия в Харьковской области. Некоторые российские бойцы надышались опасными веществами.