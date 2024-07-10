ВСУ сбросили боеприпас с токсичным веществом на советника главы ДНР

Советник главы ДНР Гагин получил химожоги из-за украинского боеприпаса

Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с токсичным веществом на советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина. Об этом он рассказал в комментарии РИА «Новости».

Украинский дрон атаковал Гагина и его товарища 19 июня. Мужчины получили осколочные ранения и глубокие химические ожоги. Это говорит о применении противником неких токсичных веществ, отметил советник главы ДНР.

«Все, что оказалось под повязками, практически сгорело „до мяса“», — подчеркнул он.

Гагин показал снимки, на которых видны ожоги на теле. Советник главы ДНР выразил надежду, что о фактах использования ВСУ токсичных веществ услышат в ООН. Свидетельства необходимо использовать при проведении военного трибунала в отношении украинских нацистов, заключил собеседник агентства.

В Минобороны России заявили, что Германия, США, Украина и ОЗХО готовят «расследование», чтобы обвинить РФ в использовании химоружия. На Западе попытаются сфабриковать доказательства.

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