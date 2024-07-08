ВСУ применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области

МО: Украина в июне применила снаряд с синильной кислотой в Грайворонском округе

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины в начале июня ударили снарядом с синильной кислотой по Грайворонскому городскому округу Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката», — передали в ведомстве.

Украинские боевики не в первый раз используют токсичные химикаты. До этого с беспилотника ВСУ сбросили снаряд с предположительно синильной кислотой в селе Семеновка, расположенном в 10 километрах от Авдеевки. У жителей начались проблемы с дыханием, рвота, они ощущали привкус горького миндаля, что характерно при отравлении этим веществом.

«Наличие на Украине аналогичных обнаруженной в Авдеевке химлабораторий подтверждается и показаниями военнослужащих ВСУ», — добавили в Минобороны.

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