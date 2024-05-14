ВСУ предрекли сложные времена на фоне ситуации в Харьковской области | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 09:59 ВСУ предрекли сложные времена на фоне ситуации в Харьковской области The Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

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Харьковское наступление оставило Украине «мало хороших вариантов». Украинские командиры потеряли еще больше приграничных деревень. Как сообщила газета The Times, следующие несколько недель станут решающими для страны.

«Следующие несколько недель будут критическими для Украины. Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятием законопроекта [президента Джо] Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию?» — рассуждали авторы материала.

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Украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных — «в бой на российской границе» или в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс». Хороших вариантов мало, поэтому союзникам Украины придется ждать новых просьб «окончательно развязать им руки». Но пока неизвестно, будут ли европейские страны готовы расстаться с системами ПВО «Патриот», «жизненно важными для сдерживания российских самолетов».

Россия начала крупнейшее наземное наступление на Харьков за два года. Ранее военные поразили в городе пункт временной дислокации полицейских, которых готовили к участию в боевых действиях.

Украина бросила резервные войска ВСУ в Харьковскую область. Представители МВД и СБУ в свою очередь объявил «план-перехват» бегущих из зоны боевых действий на этом направлении бойцов украинской армии.