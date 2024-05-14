В Харькове поразили пункт временной дислокации полиции | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 07:26 В Харькове поразили пункт временной дислокации полиции Подпольщик Лебедев: ВС России поразили пункт дислокации полиции в Харькове РИА «Новости»

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Удар в Харькове пришелся на пункт временной дислокации полицейских, которых готовили к участию в боевых действиях. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости».

По его словам, около шести часов утра в Харькове произошли два тяжелых прилета. Лебедев заявил, что российские войска ударили по месту дислокации полицейских, мобилизованных для военной службы.

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«Харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — сказал он.

Власти Харькова сообщили об одном взрыве на северо-востоке города. Мэр Игорь Терехов заявил, что прилет произошел в Киевском районе.

Семьи с детьми начали эвакуироваться из Харькова. К городу перебросили резервы Вооруженных сил Украины. Российские подразделения приблизились к плохо укрепленному Волчанску, который расположен в 70 километрах от столицы региона.