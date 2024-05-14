Киев объявил «план-перехват» бегущих из Харьковской области бойцов ВСУ | 360°

14 мая 2024, 08:48
Киев объявил «план-перехват» бегущих из Харьковской области бойцов ВСУ
Офицер Марочко: под Харьковом начали отлавливать бегущих бойцов ВСУ
Представители МВД и СБУ начали останавливать все проезжающие машины и отлавливать военных ВСУ, сбежавших из зоны боевых действий на Харьковском направлении. На дорогах украинские власти установили усиленные бронетехникой блокпосты. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.
«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий, силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области», — отметил он.
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По словам эксперта, вооруженные силовики устраивают проверку документов и осматривают автомобили. Из-за блокпостов на некоторых дорогах фиксируются километровые пробки.
Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики в городе Часов Яр по ночам вывозят тела военных ВСУ. Таким образом они пытаются утаить от других подразделений колоссальные потери армии, добавил подполковник в отставке. Марочко указал, что вывоз тел осуществлялся на протяжении нескольких суток.
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