Киев объявил «план-перехват» бегущих из Харьковской области бойцов ВСУ | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 08:48 Киев объявил «план-перехват» бегущих из Харьковской области бойцов ВСУ Офицер Марочко: под Харьковом начали отлавливать бегущих бойцов ВСУ Petro Poroshenko/Twitter.com / Global Look Press

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Представители МВД и СБУ начали останавливать все проезжающие машины и отлавливать военных ВСУ, сбежавших из зоны боевых действий на Харьковском направлении. На дорогах украинские власти установили усиленные бронетехникой блокпосты. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий, силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области», — отметил он.

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По словам эксперта, вооруженные силовики устраивают проверку документов и осматривают автомобили. Из-за блокпостов на некоторых дорогах фиксируются километровые пробки.

Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики в городе Часов Яр по ночам вывозят тела военных ВСУ. Таким образом они пытаются утаить от других подразделений колоссальные потери армии, добавил подполковник в отставке. Марочко указал, что вывоз тел осуществлялся на протяжении нескольких суток.