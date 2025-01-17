ВСУ попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области

Украинские боевики 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Все ракеты ATACMS, запущенные с Украины, сбиты, разрушений и жертв нет», — заявили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что примут меры по нанесению ответного удара после ракетного обстрела ВСУ по территории Белгородской области.

Ранее Минобороны подвело итоги боев в Курской области за две недели. Российские военные изгнали ВСУ из четырех населенных пунктов российского региона.

Утром 17 января стало известно, что группу украинских диверсантов уничтожили на Курском направлении. До этого командование боевиков перебросило резервные подразделения в Курскую область, в основном с западной военной техникой производства стран НАТО.