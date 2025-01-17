Российские военные уничтожили украинскую группу сил специальных операций неподалеку от государственной границы на Курском направлении. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источника, противник перебросил на территорию российского региона отряды из бывших заключенных.

«Вблизи государственной границы 14 января уничтожили украинскую группу ССО. Затем противник для очередного „мясного штурма“ перебросил на Курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона», — отметили представители силовых структур.

Все штурмовые группы ВСУ уничтожили.

Ранее стало известно, что руководивших атакой на Курскую область украинских офицеров могли уничтожить в Сумах.

На Украине признали провальность очередных попыток контратаковать Курскую область. Еще одна наступательная операция боевиков провалилась 5 января. Бои шли близ хутора Бердин, ВСУ лишились до 340 человек живой силы, семи бронемашин и двух танков.